E’ stata trovata riversa su ciglio dell’argine maestro, la volpe che da diverso tempo si aggirava nella golena di San Daniele Po e Isola Pescaroli. Un triste destino per l’animale selvatico, fotografato riverso sull’erba dall’ex sindaco Davide Persico, che l’ha pubblicata sul suo profilo facebook, per evidenziare come non ci sia più spazio “per la natura in un territorio interamente antropizzato”.

“Sapevo che sarebbe arrivato un giorno in cui l’avrei ritrovata così”, commenta Persico. “Inerte e fredda sul ciglio dell’argine maestro, distesa in una posa scomposta, nel luogo dove, ogni tanto, furtiva, la notte la si vedeva aggirarsi.

“Nei pressi delle case, tra due santelle e una golena troppo svuotata per essere vissuta in libertà, questa notte ha trovato la morte. Investita da un’auto in corsa invece che colpita da una fucilata.

Ha resistito diversi anni grazie a quel confine, altro quasi sei metri, creato per dividere il Fiume dalle case a ridosso”.

© Riproduzione riservata