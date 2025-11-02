Fernanda Wittgens, storica dell’arte e prima direttrice della Pinacoteca di Brera, è al centro del secondo incontro del ciclo di conferenze “Al servizio dell’arte. Voci e figure di studiose nella cultura lombarda del XX secolo”, promosso dall’Associazione Amici del Museo Ala Ponzone di Cremona e dedicato alla riscoperta e valorizzazione di alcune studiose, critiche d’arte e responsabili di istituzioni, che si sono particolarmente distinte per l’attività svolta nel contesto culturale lombardo nel corso del ventesimo secolo.

Passione, coraggio, determinazione, tenacia e senso del dovere sono solo alcune doti di questa donna non comune che si è trovata a rivestire compiti da uomo e distintasi – tra l’altro – per aver salvato, tra enormi difficoltà sotto i bombardamenti della Seconda guerra mondiale, le opere della Pinacoteca di Brera, ma anche per aver evitato a numerosi ebrei la persecuzione nazista, mettendo a rischio la sua stessa libertà.

Nel dopoguerra Fernanda si è poi spesa a favore del restauro del Cenacolo vinciano e della ricostruzione dei cinque principali musei milanesi, facendo di Brera un “museo vivente” grazie alla programmazione di lungimiranti e pioneristiche attività didattiche rivolte a bambini e adulti.

L’incontro si svolgerà martedi 4 novembre in Sala Puerari presso il Museo civico Ala Ponzone di Cremona con inizio alle ore 17. La partecipazione è gratuita e l’accesso è libero per tutti.

© Riproduzione riservata