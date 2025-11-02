A partire da martedì 4 novembre 2025, il Presidio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) di Cremona sarà operativo nella nuova sede della Casa di Comunità di via San Sebastiano 14, edificio A, lasciando quindi gli spazi in via santa Maria in Betlem.

Il trasferimento del servizio rientra nel percorso di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali promosso da ASST Cremona. L’obiettivo è quello di favorire una maggiore integrazione tra i professionisti sanitari e garantire una presa in carico più efficace e coordinata dei cittadini, in coerenza con il modello di assistenza previsto dalle Case di Comunità.

Il Servizio di Continuità Assistenziale è attivo nei giorni e negli orari in cui il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Libera Scelta non esercitano la loro attività, nello specifico: giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8; sabato, giorni prefestivi infrasettimanali e festivi 24 ore su 24.

Il servizio – ricorda l’Asst di Cremona – non prevede l’accesso diretto da parte dei cittadini, si accede esclusivamente telefonando al numero unico gratuito 116117, attivo in tutta la Lombardia per richiedere prestazioni di assistenza sanitaria non urgente. In caso di situazioni di emergenza sanitaria è necessario contattare il 112.

L’accesso è pedonale, fatta eccezione per le persone fragili, con disabilità o difficoltà della deambulazione.

