Un innovativo progetto di sostegno e protezione per donne vittime di violenza e abusi e per i loro figli, un ambiente sicuro e rassicurante dove iniziare a ricostruire una nuova esistenza in autonomia.

Verrà presentata il prossimo 5 novembre al Relais Convento di Persico Dosimo “Casa V.E.R.A.”, la nuova iniziativa sociale che vede coinvolti diversi soggetti in rete. Interverranno Alessia Zucchi (presidente Rotary Club Cremona), Elena Guerreschi (presidente Aida) e i rappresentanti di Fondazione Comunitaria, Fondazione Banca Popolare, Fondazione Città di Cremona.

La vice prefetto vicario Iole Galasso sarà presente per un saluto in rappresentanza della Prefettura, capofila della Rete territoriale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne.

La casa sarà aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per offrire ospitalità immediata alle donne vittima di violenza.

