Giovedì 6 novembre alle 18.30 si rinnova l’appuntamento con la rassegna A Tastar Corde- Del Raccontar sui tasti promossa dalla Società Filarmonica Ruggero Manna con il sostegno dalla Banca di Piacenza e il patrocinio del Comune di Cremona.

In questa occasione, Nicola Grazian presenterà al pubblico una conferenza-concerto dal titolo “Anton Reicha: le musicien philosophe”, nella quale saranno messe in evidenza alcune delle caratteristiche d’avanguardia del compositore e didatta d’origine boema, con l’esecuzione di alcuni brani, selezionati per l’occasione, che andranno ad incorniciare ognuna delle sperimentazioni proposte. Le osservazioni filosofiche di Reicha, che gli valsero l’appellativo da parte di F.J. Gossec di musicien philosophe, si spingono sino alla modifica dell’impostazione naturale dello strumento, anticipando, per certi versi, l’esperienza del pianoforte preparato di John Cage, avvenuta oltre un secolo e mezzo più tardi.

Come per tutti gli appuntamenti della rassegna, verrà utilizzato il pianoforte storico viennese Dörr del 1820 ca, e, al termine, sarà offerto un brindisi con vini della cantina Luretta.

L’incontro è previsto per giovedì, 6 novembre 2025, alle ore 18:30, presso la sala della Società Filarmonica Ruggero Manna, in via Tribunali 10 a Cremona. Per Info e prenotazioni: filarmonicamanna@gmail.com

© Riproduzione riservata