Autisti sempre più anziani che non vengono sostituiti dai giovani, poco attratti da una professione ritenuta faticosa, rischiosa e in qualche caso mal retribuita. L’autotrasporto è in crisi anche per la mancanza di autisti.

Per tentare di dare una svolta è nata l’Accademia degli Autisti: partono i nuovi corsi per la formazione di professionisti del trasporto merci e persone, con il coinvolgimento di aziende del territorio, come il Gruppo Trasporti Pesanti, che muove circa 500 mezzi, e con la collaborazione della Fondazione Enaip Lombardia.

“Dieci ragazzi che si sono candidati nel tempo – spiega Letizia Del Sole di Fondazione Enaip Lombardia – vengono da una situazione di disoccupazione e intraprendono questo percorso per poter diventare autisti, conseguire le patenti C, CE e CQC merci e avere quindi un nuovo futuro, una nuova professionalità, una nuova opportunità lavorativa. Oggi parte appunto questa Academy con questi dieci futuri autisti che speriamo di vedere presto sulle nostre strade. Successivamente, domani, partirà anche – con il Gruppo Arriva Italia – l’Academy per diventare autisti di autobus, con patente D, E e CQC persone. Anche in questo caso si tratta di otto persone che avranno l’opportunità di diventare autisti di mezzi pubblici. Un grosso in bocca al lupo a tutte le persone che partecipano a questo progetto”.

Per Alessandro Agosta di Astl Trasporti: “Nel mondo dell’autotrasporto c’è una carenza importante. Indicativamente fra sei mesi partiranno questi dieci autisti, pronti per guidare sui nostri mezzi, e probabilmente ne creeremo un’altra Accademia verso febbraio o marzo”.

La sede dei corsi è la Michelini Formazione Srl, che aveva già lanciato la Scuola del Conducente: “È un’esperienza molto importante per la nostra azienda – aggiunge Luigi Michelini – e siamo molto onorati di ospitare le Accademie per i trasporti pesanti e quindi per il settore professionale. La preparazione è durata mesi, quindi oggi e domani rappresentano un momento di inaugurazione di questa Accademia. È la seconda che realizziamo per quanto riguarda il Gruppo Arriva ed è la prima per quanto riguarda i Trasporti Pesanti”.

Giovanni Palisto

