Il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia partecipa anche quest’anno a BookCity Milano a Cremona, confermando la propria vocazione a intrecciare ricerca, divulgazione e partecipazione culturale. Con una serie di appuntamenti che coinvolgono docenti e ricercatori, il Dipartimento contribuisce attivamente a un programma che esplora i molteplici linguaggi della cultura italiana — dalla musica al cinema, dalla critica sociale alla sperimentazione artistica — in dialogo con autori e protagonisti di rilievo nazionale.

Si inizia con un omaggio a una delle figure più rappresentative della musica italiana: Mina. Il 12 novembre alla Libreria Feltrinelli di Cremona alle ore 18:00, verrà presentato il volume collettaneo Mina. La voce del silenzio, curato da Giulia Muggeo, Gabriele Rigola e Jacopo Tomatis. Il libro traccia un ritratto corale della cantante, esplorando la sua influenza sulla musica, la televisione e l’immaginario del Paese negli ultimi settant’anni. In dialogo con il curatore Jacopo Tomatis sarà Alessandro Bratus, docente di Musiche popolari contemporanee presso il Dipartimento, per una conversazione che intreccia ricerca musicologica e cultura popolare.

Il 15 novembre, alle 18:30 presso Casa Siqueiros, sarà protagonista Giancarlo Schiaffini, trombonista, compositore e figura di riferimento della musica d’improvvisazione. L’incontro si aprirà con la presentazione del suo recente libro – Talento e memoria, una trilogia di scritti in cui l’autore riflette sull’ascolto, sui processi di immaginazione e sulla creazione musicale – in dialogo con Francesca Scigliuzzo, assegnista di ricerca in Musicologia del Dipartimento. Seguirà un concerto di improvvisazione libera, che vedrà sul palco Schiaffini, Scigliuzzo e Michele Isoni, contrabbassista e musicista elettronico da anni attivo nell’ambito delle musiche sperimentali.

A Palazzo Affaitati, il 13 novembre, si svolgeranno invece due appuntamenti in collaborazione con il Comune di Cremona e con l’Archivio Tognazzi Cremona, che ha sede presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali. Il primo, alle 17:00, sarà dedicato alla presentazione del volume Ugo Tognazzi. Fenomenologia di un mostro della commedia di Elena Mosconi, docente di Storia del cinema presso il Dipartimento, in dialogo con il critico e studioso Emiliano Morreale. Il libro esplora la figura di Tognazzi come interprete moderno e anticonvenzionale del cinema italiano, capace di incarnare e insieme di interrogare la società italiana attraverso la commedia. A seguire, alle 18:00, Mosconi e Morreale presenteranno il volume Son nato scemo e morirò cretino di Goffredo Fofi, un incontro che ripercorre la lunga traiettoria intellettuale di Fofi, critico, scrittore e militante, testimone della cultura italiana dagli anni Sessanta a oggi.

