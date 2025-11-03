Un incontro per approfondire il ruolo, le responsabilità e le sfide del Safeguarder Officer, la figura che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la tutela dei minori e la promozione del benessere negli ambienti sportivi.

L’appuntamento, promosso dal Gruppo Sport & Wellness di Confcommercio Provincia di Cremona, è gratuito e aperto a tutte le realtà sportive del territorio, e si terrà giovedì 6 novembre alle ore 18.30 presso l’Auditorium Silvia Braga – Centro Cr2 Sinapsi (Occhi Azzurri Onlus), in via Serio 34 a Cremona.

Interverranno Massimo Ghezzi, presidente del Gruppo Sport & Wellness di Confcommercio Provincia di Cremona, e Daniela Simonetti, Safeguarder Officer del Consorzio Vero Volley, Fifa Guardian e presidente dell’associazione ChangeTheGame, impegnata da anni nella prevenzione e nel contrasto agli abusi nello sport.

Nel corso dell’iniziativa verranno affrontati i principali aspetti normativi legati alla funzione del Safeguarder Officer, il suo ruolo strategico nella protezione dei soggetti vulnerabili e le buone pratiche da adottare per costruire contesti sportivi più sicuri, inclusivi e rispettosi.

L’incontro si inserisce nel percorso di formazione e sensibilizzazione che Confcommercio Provincia di Cremona, attraverso il suo gruppo Sport & Wellness, dedica alle associazioni, ai tecnici e ai dirigenti del mondo sportivo, con l’obiettivo di diffondere una cultura del rispetto e della sicurezza a 360 gradi.

