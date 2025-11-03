E’ scattato il conto alla rovescia per la Festa del Torrone 2025, che prenderà il via sabato 8 e proseguirà fino a domenica 16 novembre, per la sua 28ª edizione. Un evento ricco di novità, emozioni e omaggi alle eccellenze locali. L’edizione di quest’anno promette di incantare i visitatori con un programma variegato che fonde cultura, gastronomia e innovazione.

Tra le attrazioni più curiose, spiccano due maxi installazioni ad opera dell’ingegno della Rivoltini Alimentare Dolciaria di Vescovato, dove il torrone sarà inevitabilmente il grande protagonista. Un omaggio alle Olimpiadi 2026, gli anelli verranno realizzati interamente di torrone per un’installazione che promuove l’unione tra sport e cultura, trasformando il torrone in un simbolo di passione condivisa.

Ma le sorprese non finiscono qui: sarà sviluppato un torrone a forma di maxi cotechino, esposto in Piazza Roma, una creazione che trasforma un simbolo salato del territorio in un’opera dolce e profumata al miele. Al termine della presentazione, il torrone sarà porzionato e distribuito al pubblico, offrendo un assaggio unico di storia gastronomica.

La piazza del Comune diventerà uno dei cuori pulsanti della kermesse, animata da attività interattive per grandi e piccini. Sotto la Loggia dei Militi, Sperlari offrirà un’esperienza immersiva nel torrone in modo coinvolgente e innovativo, ma non solo sarà possibile ascoltare, tramite cuffie e dispositivi interattivi, un jingle esclusivo interpretato dalla voce inconfondibile di Mina dedicato a Sperlari, un’esperienza che unisce dolcezza, tradizione musicale e tecnologia.

Infine, il Bauttino 3D di Vergani porterà il torrone nel mondo pop con un’installazione interattiva pensata per creare contenuti originali da condividere sui social, trasformando l’iconico torroncino ricoperto di cioccolato in un’opportunità creativa.

Infine, dato che la musica è il tema dell’edizione 2025 della kermesse, non poteva mancare un accompagnamento musicale per l’orario dell’aperitivo. Una delle novità dell’edizione 2025 sarà il Torrone sound stage, un palco in Piazza Pace che dalle 18 alle 20 vedrà l’alternarsi di musicisti e dj per un intrattenimento da ascoltare e gustare.

