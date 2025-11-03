Giovedì 6 novembre alle ore 18:00, presso lo Spazio Comune in Piazza Stradivari a Cremona, si terrà la presentazione del libro “Storia della Destra Nazionale dal Movimento Sociale Italiano a Fratelli d’Italia”, scritto dall’avvocato Pietro Guerini.

L’iniziativa, promossa dal Circolo cittadino di Fratelli d’Italia Cremona, rappresenta un momento di approfondimento culturale e politico per ripercorrere la storia della destra italiana: dalle origini del Movimento Sociale Italiano fino alla nascita e all’affermazione di Fratelli d’Italia, ripercorrendo i partiti che l’hanno contraddistinta e le posizioni politiche tenute dei segretari di partito che si sono susseguiti.

Durante l’incontro interverrà l’autore. “Parlare della nostra storia significa parlare di noi, guardare al passato è importante, in quanto ricordare ciò che è stato permette di camminare con più consapevolezza, desiderio e libertà verso il futuro, con l’obiettivo di continuare a dare il nostro contributo alla costruzione e al miglioramento della nostra città e del nostro Paese”, afferma Andrea Poggi, Presidente del Circolo cittadino di Fratelli d’Italia Cremona.

