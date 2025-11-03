Con il quarto appuntamento si conclude la prima parte della stagione teatrale 2025/26 di

NexTeatro, che con il patrocinio del Comune di Cremona riprenderà a gennaio con altri

quattro spettacoli.

Domenica 9 novembre, alle ore 18, andrà in scena la replica di La vita vera, un’opera scaturita dal laboratorio annuale di teatro, che si svolge nei locali del Centro Culturale Next di Cremona, nel Palazzo Schinchinelli Martini di via Cadolini

20.

Il copione è stato elaborato e stilato dalla direttrice artistica Francesca Rizzi, che con la collaborazione di Danio Belloni gestisce tutti i laboratori del Centro Next.

In questo caso il punto di partenza è stato un romanzo, Perturbamento, uno dei più rappresentativi della complessa ed inquietante produzione artistica di Thomas Bernhard, grande scrittore e drammaturgo di nazionalità austriaca.

Alla fine, dalle riflessioni e dal contributo di ognuno dei partecipanti al laboratorio, è nata un’opera teatrale del tutto originale, che affronta i tanti drammi della condizione umana e soprattutto il senso di vuoto e di spaesamento che tanto ferisce l’uomo moderno.

La trama è incentrata su una situazione apparentemente banale, che certamente non lascia presagire, per così dire, alcuna ‘seria’ conseguenza. I protagonisti sono infatti un gruppo di amici che hanno organizzato una festa di compleanno a sorpresa, ignari di aver innescato un meccanismo che metterà a nudo le loro piccole e grandi miserie, le loro contraddizioni, le loro personali solitudini.

“Gradatamente tutto sfugge di mano – dice Francesca Rizzi – e in un crescendo di situazioni paradossali, emergono anche i lati più nascosti di ognuno di loro… in fondo, quindi, di ognuno di noi. E’ come se cadessero i veli dell’apparenza, per rivelare, appunto, ciò che veramente si è. E non si tratta di una scoperta molto confortante”.

La vita vera vedrà in scena dieci performer: Clotilde Elena Caiazza, Filippo Cattadori, Ersin Drndar, Anna Gagliardi, Eloisa Martino, Marco Mastronicola, Laura Perlasca, Roberta Schiavi, Beatrice Spampinato e Claudio Torelli.

La regia sarà curata da Francesca Rizzi, la direzione tecnica da Danio Belloni.

Per poter organizzare al meglio la serata, è obbligatoria la prenotazione, tramite l’indirizzo mail info.progettonext@gmail.com oppure i numeri telefonici 333.3596529 /338.1278776, anche via Whatsapp.

