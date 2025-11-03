"Lazzaro Chiappari", domenica
9 novembre il meeting annuale
Domenica 9 novembre alle ore 10,30, presso la Sala Consigliare della Fondazione città di Cremona di piazza Giovanni XXIII, 1 si svolgerà la commemorazione del 101° anno di fondazione dell’Associazione Lazzaro Chiappari, alla presenza delle autorità cittadine e delegazioni delle Associazioni degli ex Martinitt e Stelline di Milano ed ex Ciudin di Vercelli.
La giornata celebrativa inizierà alle 9,05 con la S. Messa nella vicina chiesa di S. Siro di via Aselli. Proseguirà con la posa di una corona di alloro alla lapide degli ex Allievi caduti nelle guerre, posta nell’androne del Palazzo della Fondazione.
Seguirà la manifestazione pubblica, che rappresenta l’evento principale di ogni anno per l’Associazione, all’interno della quale sanno presenti interventi riguardanti i minori in stato di fragilità. Sarà in distribuzione il 62° numero del periodico “Ex Allievo” edito dal sodalizio.
La manifestazione si concluderà, come tradizione, con la consegna di contributi economici ai giovani meritevoli delle comunità dei minori, finalizzati al supporto delle loro intraprese attività educative.