Nuove frontiere terapeutiche per la BPCO

3 Nov 2025 Norimberga, inizio e fine del nazismo
conferenza di Gustavo Corni
3 Nov 2025 BookCity Milano a Cremona,
serie di incontri a Musicologia
3 Nov 2025 Carnevale di Pescarolo: preparativi
già in corso, le prime immagini
3 Nov 2025 La Festa del Torrone scalda
i motori della 28ª edizione
3 Nov 2025 Convenzione sulle cremazioni:
FdI dubbiosa sulle scelte della giunta
ROMA (ITALPRESS) – La BPCO, Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, colpisce dal 5 al 10% della popolazione sopra i 40 anni ed è responsabile di oltre il 50% dei decessi per malattie respiratorie. Si manifesta inizialmente con respiro corto, dispnea o difficoltà respiratoria durante le attività quotidiane, e può essere caratterizzata anche da secrezioni mucose anomale. Per una prima diagnosi è importante eseguire un test del respiro, la spirometria, che consente di valutare la presenza di ostruzione bronchiale e la quantità di aria intrappolata nei polmoni, il cosiddetto volume residuo. Nei casi più avanzati, la terapia tradizionale si basa principalmente su farmaci somministrati con dispositivi inalatori.
