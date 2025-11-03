Video Pillole
Tg Sport – 3/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Milan batte la Roma, l’Inter vince nel recupero
– Bologna trascinato da Castro, disastro Fiorentina al Franchi
– Sinner trionfa a Parigi e torna numero 1 del mondo
– Paolini cede a Sabalenka, la prima alle Finals è un ko
– Addio a Giovanni Galeone, ispirazione per tanti allenatori
