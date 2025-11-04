Ultime News

4 Nov 2025 Trasporti, al via servizio WhatsApp
di Trenord "Il mio treno"
4 Nov 2025 Riqualificazione via Giordano,
Ceraso: "Promesse non mantenute"
4 Nov 2025 Furto sventato all'Ufficio Postale
di Piazza Fiume a Cremona
4 Nov 2025 Santa Maria della Pietà: messa
in sicurezza, ma permane la chiusura
4 Nov 2025 Provincia Cremona, nuovo Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo
Video Pillole

Crollo a Roma, Crosetto “No volo Frecce Tricolori per rispetto persona morta”

ANCONA (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo deciso di non far passare le Frecce Tricolori perché, quando lo abbiamo deciso ieri sera e non era ancora stata trovata la persona, non volevamo minimamente, anche solo con un passaggio, mettere a rischio di più quella persona o rischiare nuovi crolli. In accordo con la Presidenza della Repubblica abbiamo preso questa decisione e siamo contenti di averlo fatto. Oggi, a maggior ragione, per rispettare quella persona che non è più tra noi”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a proposito della decisione di non far volare le Frecce Tricolore a Roma in occasione del 4 novembre.

