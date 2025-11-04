Ultime News

4 Nov 2025 Trasporti, al via servizio WhatsApp
di Trenord "Il mio treno"
4 Nov 2025 Riqualificazione via Giordano,
Ceraso: "Promesse non mantenute"
4 Nov 2025 Furto sventato all'Ufficio Postale
di Piazza Fiume a Cremona
4 Nov 2025 Santa Maria della Pietà: messa
in sicurezza, ma permane la chiusura
4 Nov 2025 Provincia Cremona, nuovo Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo
Video Pillole

Crollo a Roma, Crosetto “Non dare peso alle parole di Zakharova, non è nessuno”

ANCONA (ITALPRESS) – “La prima cosa è non dare peso alle parole di quella signora, siccome non è nessuno e normalmente i commenti che fa non portano nulla di positivo”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine delle celebrazioni del 4 novembre ad Ancona. “Tanto vale non darle peso, quindi non cito neanche il nome proprio per non darle peso”, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti sulle dichiarazioni della portavoce del ministero degli Esteri russo sul crollo della Torre dei Conti a Roma.

