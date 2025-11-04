Novità in vista per i risparmiatori traditi dopo aver investito e stipulato polizze con la società lussemburghese Fwu Life Insurance. 120mila i risparmiatori coinvolti a livello nazionale (per una media di 30mila euro di denaro investito).

Una trentina i cremonesi che si sono rivolti alla Federconsumatori di Cremona, ma si stimano possano essere decisamente di più, poiché le regioni maggiormente interessate dal collocamento delle polizze sono Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Nei primi mesi dell’anno la società assicurativa, che aveva una insolvenza stimata in 300mila euro, è stata dichiarata fallita dal tribunale del Lussemburgo; da luglio il curatore fallimentare sta inviando i moduli ai risparmiatori per potersi insinuare nel fallimento, strada obbligata per riavere quel poco o tanto che si potrà recuperare tramite le vie legali. Lo spiegano gli avvocati Annalisa Beretta e Paolo Invernizzi, ed Eugenio Zanardi, operatore di Federconsumatori Cremona che ben conosce la vicenda.

“Se qualcuno ha bisogno di chiarimenti o di spiegazioni in ordine alla compilazione del modulo – spiega Beretta – e di quello che questo comporta, vi preghiamo di rivolgervi alla sede della Federconsumatori. In linea generale la regola è che questo modulo deve essere compilato, controllato e restituito al curatore entro il 28 gennaio del 2028; se questa procedura non viene eseguita non si viene ammessi per nessun titolo e nessuna forma di rimborso”.

La Federconsumatori è disponibile ad esaminare con gli interessati la verifica della correttezza dei dati inseriti nel modulo inviato ed ogni altro adempimento utile ai risparmiatori. Federconsumatori e gli avvocati stanno inoltre valutando, in merito alla vicenda allo scopo per fare maggior chiarezza a beneficio dei risparmiatori, di organizzare un’assemblea pubblica.

Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata