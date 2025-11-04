Riprende l’iniziativa di profonda rilevanza sociale promossa dal laboratorio teatrale studentesco “Gli AtTorriani” dell’I.I.S. Janello Torriani di Cremona. Per il secondo anno consecutivo, studenti e studentesse celebreranno un Rito Civile Antiviolenza di Genere, un’attività espressiva e di riflessione volta a contrastare la banalizzazione del fenomeno dei femminicidi e a rendere visibile la sua tragica entità.

L’appuntamento che segna la ripresa dell’attività è fissato per martedì 11 novembre 2025 alle ore 11. Il rito sarà celebrato l’11 di ogni mese per l’intero anno scolastico in entrambe le sedi, scandendo così il doloroso racconto delle vittime di femminicidio e andando oltre la percezione di singoli e isolati fatti di cronaca nera.

Il laboratorio teatrale “Gli AtTorriani”, composto da ragazze e ragazzi provenienti da tutte le classi dell’Istituto e attivo nell’ambito del programma extracurricolare “Torriani Academy”, si fa portavoce di un messaggio cruciale:

“Il nostro lavoro prosegue nel faticoso impegno di rendere visibile l’entità del fenomeno. Vogliamo che la nostra voce e la nostra arte non permettano alla narrativa dei media di ridurre la violenza di genere a mera cronaca. È un problema sistemico che va riconosciuto, discusso e contrastato ogni giorno.”

Il Rito Civile si terrà in contemporanea nelle due sedi dell’Istituto. La cittadinanza e le Istituzioni sono calorosamente invitate a condividere questo momento di raccolta e riflessione, un gesto di partecipazione attiva e di solidarietà che sottolinea il ruolo della scuola non solo nell’educazione, ma anche nella formazione civica e nella sensibilizzazione sociale.

