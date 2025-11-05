Aveva cercato di oltrepassare le casse del supermercato Rossetto – ieri 4 novembre – con un carrello pieno di articoli, tra cui prodotti alimentari, per la casa e la persona, per un valore complessivo di circa 1.300 euro, senza aver pagato.

Ma il personale di sorveglianza è riuscito a bloccarlo e ad allertare le forze dell’ordine facendo così intervenire i Carabinieri della radiomobile di Cremona che hanno così denunciato un 55enne senza fissa dimora, per tentato furto aggravato.

La merce è stata restituita al direttore del supermercato, che ha formalizzato la denuncia per il tentato furto subito.

