5 Nov 2025 Stazione e centro: controlli
della Polizia su 70 persone
5 Nov 2025 Rubano rame a Cumignano
sul Naviglio: denunciati
5 Nov 2025 Cocaina e hashish, immigrato
irregolare denunciato per spaccio
5 Nov 2025 Livrea olimpica sui treni, Pasquali
e Zanacchi: "Orgoglio per Cremona"
1300 euro di merce nel carrello
e cerca di uscire senza pagare

Aveva cercato di oltrepassare le casse del supermercato Rossetto – ieri 4 novembre – con un carrello pieno di articoli, tra cui prodotti alimentari, per la casa e la persona, per un valore complessivo di circa 1.300 euro, senza aver pagato.

Ma il personale di sorveglianza è riuscito a bloccarlo e ad allertare le forze dell’ordine facendo così intervenire i  Carabinieri della radiomobile di Cremona che hanno così denunciato un 55enne senza fissa dimora, per tentato furto aggravato.

La merce è stata restituita al direttore del supermercato, che ha formalizzato la denuncia per il tentato furto subito.

