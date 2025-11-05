Un appuntamento di grande valore musicale e solidale attende la città di Cremona. Il Coro Giuseppe Paulli, sotto la direzione del M° Giorgio Scolari, terrà un concerto a favore della Cooperativa Sociale Agropolis, anche in ricordo del dottor Gianluigi Romanini, che l’ha presieduta per diciotto anni. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Cremona.

Il concerto è fissato per sabato 8 novembre alle ore 16, presso la suggestiva Chiesa di San Bassiano in via Bissolati. L’ingresso è libero.

Il Coro G. Paulli presenterà un ricco programma che spazia dalla musica popolare e d’autore alla spiritualità, includendo brani di noti Maestri come Bepi De Marzi (Rifugio Bianco, Fiore di Manuela, Varda che vien matina), Gianni Malatesta (Se savessis fantazzinis, un motivo tradizionale friulano), e l’elaborazione dello Spiritual Kumbaya’.

Agropolis è una Cooperativa sociale che dal 1990 opera nel settore della disabilità e che, sin dai suoi inizi, si è impegnata sul piano educativo e formativo a promuovere azioni di sostegno a favore delle persone diversamente abili e delle loro famiglie.

La Cooperativa, in convenzione con Azienda Sociale per il Cremonese che rappresenta Cremona e i 47 Comuni del suo Ambito territoriale, gestisce alle porte della città in una tipica cascina a corte chiusa, Cascina Marasco, due servizi diurni accreditati dalla Regione Lombardia: un Centro Socio Educativo (Cse) e un servizio di Formazione all’Autonomia (Sfa), entrambi rivolti a persone con disabilità fisica e/o cognitiva, nel Cse medio-grave e nello SFA per soggetti che non necessitano di servizi ad alta protezione, ma interventi di supporto per sviluppare la propria autonomia in relazione all’area lavorativa, abitativa e del tempo libero.

© Riproduzione riservata