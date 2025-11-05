Mercoledì 20 novembre, alle ore 20.30, il Teatro Monteverdi di Cremona farà da cornice alla presentazione del nuovo libro di Paolo Feroldi, Tutto accade se tu lo vuoi. L’imprenditore cremonese, Presidente del Gruppo Casapoint e già autore del volume Fai due passi in avanti (da cui è stato tratto anche un cortometraggio) torna con una nuova opera che unisce introspezione personale e visione professionale, scritta in collaborazione con Denise Valentino.

Il libro raccoglie pensieri, esperienze e riflessioni che raccontano il percorso umano e imprenditoriale di Feroldi, offrendo dialoghi e spunti concreti su temi di grande attualità come l’equilibrio tra vita e lavoro, la salute mentale e la crescita personale. La presentazione si svolgerà in forma di intervista, durante la quale Feroldi e Valentino dialogheranno per approfondire la genesi del libro, le motivazioni che ne hanno ispirato la scrittura e gli obiettivi futuri dell’autore.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Lucilla Granata, che guiderà la conversazione ponendo domande a entrambi e favorendo un confronto autentico e stimolante con il pubblico.

L’iniziativa avrà anche una finalità solidale a favore dell’Associazione Giacomo Marcati OdV, impegnata nel sostegno alla ricerca medica, nella donazione di strumentazioni ospedaliere e nel supporto a missioni umanitarie: durante la serata sarà infatti presente una postazione dedicata alle offerte, dove sarà possibile contribuire a sostegno dell’associazione.

Un appuntamento che unisce cultura, ispirazione e solidarietà, portando sul palco del Monteverdi la storia di un uomo che ha fatto della determinazione e della visione i pilastri del proprio percorso, e trasformando un incontro di parole e riflessioni in un gesto concreto di condivisione e generosità.

