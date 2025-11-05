Cronaca
Cioccolatini della Ricerca
Torna a Cremona l'iniziativa AIRC
I volontari AIRC tornano in 2mila piazze italiane con i Cioccolatini della Ricerca, distribuiti a fronte di una donazione di 15 euro.
Ecco gli appuntamenti curati dal gruppo AIRC di Cremona:
- Mercoledì 5 novembre 2025 – Spazio Comune (ore 8.00-13.00)
- Giovedì 6 novembre 2025 – Figlie di San Camillo (8.00-13.00), Ancelle (7.30-13.00), Mercato Isola Dovarese (8.30-12.30)
- Venerdì 7 novembre 2025 – Ospedale di Cremona (8.00-16.30)
- Sabato 8 novembre 2025 – Teatro Ponchielli (8.45-13.00), Galleria XXV Aprile (8.30-13.00 e 14.00-16.30), Gadesco – Iper Cremona 2 (8.30-18.00), Casalmaggiore – Piazza Garibaldi (8.30-12.00), Mercato Persichello (8.30-12.30)
