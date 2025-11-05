Proseguono i controlli sul territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona. Le attività, svolte negli ultimi giorni hanno portato a numerosi interventi che hanno riguardato violazioni in materia di stupefacenti, decoro urbano, immigrazione e atti contrari alla pubblica decenza.

Nel pomeriggio di lunedi i militari della Radiomobile hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un uomo di 30 anni, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio italiano. Poco prima delle 19:00 è stato fermato da una pattuglia in via Goito per un controllo ed era molto nervoso.

Dopo essere stato identificato, è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti cocaina, per quasi 2 grammi, e di tre pezzi di hashish, per quasi 5 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato ed il 30enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria detenzione ai fini di spaccio e per violazione della normativa sull’immigrazione.

