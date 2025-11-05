Ultime News

5 Nov 2025 Stazione e centro: controlli
della Polizia su 70 persone
5 Nov 2025 Rubano rame a Cumignano
sul Naviglio: denunciati
5 Nov 2025 1300 euro di merce nel carrello
e cerca di uscire senza pagare
5 Nov 2025 Cocaina e hashish, immigrato
irregolare denunciato per spaccio
5 Nov 2025 Livrea olimpica sui treni, Pasquali
e Zanacchi: "Orgoglio per Cremona"
Cronaca

Cocaina e hashish, immigrato
irregolare denunciato per spaccio

FOTO D'ARCHIVIO

Proseguono i controlli sul territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona. Le attività, svolte negli ultimi giorni hanno portato a numerosi interventi che hanno riguardato violazioni in materia di stupefacenti, decoro urbano, immigrazione e atti contrari alla pubblica decenza.

Nel pomeriggio di lunedi  i militari della Radiomobile  hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un uomo di 30 anni, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio italiano. Poco prima delle 19:00 è stato fermato da una pattuglia in via Goito per un controllo ed era molto nervoso.

Dopo essere stato identificato, è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti cocaina, per quasi 2 grammi, e di tre pezzi di hashish, per quasi 5 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato ed il 30enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria detenzione ai fini di spaccio e per violazione della normativa sull’immigrazione.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...