Tragedia martedì alla società sportiva Stradivari, dove un uomo di 70 anni, Carlo Poli, è morto in palestra dopo essersi sentito male.

Si stava allenando, quando improvvisamente si è accasciato, colpito da arresto cardiaco. I presenti hanno subito allertato il 118 e sono intervenuti con il defibrillatore semiautomatico presente nella struttura.

Poco dopo sono sopraggiunti i soccorritori, che hanno tentato in ogni modo di rianimare il 70enne. Ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Carlo Poli era molto conosciuto nella società sportiva, dove quasi ogni giorno praticava sport.

