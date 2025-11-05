Questa settimana Piero Brazzale con I Gioielli Sotto Casa, ci porta in uno dei luoghi più affascinanti e sorprendenti del panorama italiano: Campione d’Italia, l’enclave italiana nel cuore della Svizzera. Un luogo unico, dove identità e storia si intrecciano a paesaggi da cartolina e tradizioni millenarie.

CAMPIONE D’ITALIA, UNICA IN TUTTO

Affacciata sul suggestivo Lago di Lugano, Campione d’Italia accoglie i visitatori in un contesto naturalistico spettacolare, con viste mozzafiato e scorci che incantano. È una piccola realtà, circa 1,7 km² e poco più di 3.000 abitanti, ma con un’anima cosmopolita: quasi un terzo dei residenti proviene dall’estero, rendendo questo lembo di Italia un crocevia culturale vivace e prestigioso.

UNA PICCOLA ITALIA NEL CANTON TICINO

A soli 7 km da Lugano e collegata all’Italia attraverso un confine fisico distante oltre 14 km, Campione vive una condizione assolutamente particolare: pur essendo parte della provincia di Como, si trova interamente in territorio svizzero, con regime doganale elvetico, moneta e servizi postali svizzeri e l’unicità della non imponibilità IVA, caratteristica che ha attratto attività e investimenti nel corso degli anni.

TRA CULTURA, ARTE E PANORAMI DA SOGNO

Oltre ai suoi panorami lacustri da sogno, Campione custodisce un patrimonio artistico e architettonico straordinario. La sua antica tradizione artistica si riflette in monumenti e opere che hanno attraversato i secoli.

Particolare rilievo merita la Chiesa di Santa Maria dei Ghirli, un gioiello storico affacciato sul lago, ricostruito tra XIII e XIV secolo e arricchito da cicli affrescati gotici e rinascimentali. Il celebre Giudizio Universale datato 1400 – attribuito a Franco de Veris e al figlio Filippolo – insieme all’Annunciazione del 1474 e alle opere attribuite a Bernardino Luini (1514), rendono questo luogo un vero scrigno d’arte sacra.

IL CUORE DELL’INTRATTENIMENTO

Simbolo moderno della vita sociale campionese è il rinomato Salone delle Feste, centro pulsante di eventi, spettacoli e concerti, erede di una tradizione di intrattenimento che ha reso Campione una meta conosciuta in tutta Europa.

UN VIAGGIO DA NON PERDERE

Tra passato e presente, eleganza svizzera e calore italiano, Campione d’Italia offre un connubio raro e affascinante. Piero Brazzale ci guiderà in un percorso tra arte, storia e natura, mostrando perché questa piccola enclave rappresenti un vero tesoro da custodire e conoscere.

