Quest’anno la storica rassegna Il Filo dei Burattini non andrà in scena. Ad annunciarlo è l’organizzazione attraverso una lettera indirizzata agli spettatori che da oltre vent’anni seguono gli spettacoli, prima ospitati a Palazzo Cittanova e poi al CineFilo.

“Nonostante il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, l’iniziativa non ha ottenuto il necessario sostegno economico, e con il solo contributo degli sponsor – ringraziati dagli organizzatori – non è stato possibile coprire i costi della manifestazione” si legge nella missiva.

Una decisione amara, spiegano, “dopo anni di attività che hanno portato in città famiglie e bambini, mantenendo viva una tradizione teatrale che univa intrattenimento e cultura popolare”.

La speranza è che la rassegna “possa tornare il prossimo anno, magari con un nuovo sostegno da parte delle istituzioni locali” conclude nella sua lettera il promotore, Massimo Cauzzi.

