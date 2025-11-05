Nel pomeriggio di ieri, 4 novembre, la Poliza di Stato di Cremona ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree cittadine considerate più sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica.

L’attività, disposta dal Questore di Cremona Ottavio Aragona, ha avuto l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché episodi di degrado urbano e comportamenti contrari alla pubblica convivenza.

Le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, coadiuvate da personale del Reparto Prevenzione Crimine, hanno proceduto a numerosi controlli su persone e veicoli nelle zone adiacenti alla stazione Ferroviaria e nelle aree del centro cittadino.

Durante i servizi sono stati identificati più di 70 soggetti e controllati numerosi veicoli.

L’attività di prevenzione proseguirà anche nei prossimi giorni, nell’ambito della costante azione della Polizia di Stato volta ad assicurare la massima tutela della sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità sul territorio di Cremona.

