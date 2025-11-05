Il grande Richard Galliano è l’assoluto protagonista, venerdì 7 novembre alle 21 all’Auditorium Giovanni Arvedi, del prossimo appuntamento di STRADIVARIfestival, rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends.

Solo sul palco e in una dimensione totalmente acustica, il celebre interprete francese di origini italiane presenta il recital Passion Galliano, una sorta di compendio di 50 anni di carriera in cui il maestro concentra brani, autori e generi da lui prediletti, dai classici all’adorato Piazzolla a sue composizioni originali.

Un artista leggendario che ha saputo declinare la fisarmonica attraverso tutti i generi e i linguaggi della musica, dalla classica al jazz, portando questo strumento ingiustamente definito “il pianoforte dei poveri” al rango di “Steinway con le cinghie”, per usare le sue parole.

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Museo del Violino e in internet sulla piattaforma Vivaticket con prezzi da 25 a 30 euro, e con la promozione studenti a 12 euro (settori F/G).

