Trenord ha lanciato “Il mio treno”, il servizio di infomobilità su WhatsApp che mette a disposizione di pendolari, viaggiatori occasionali e turisti un canale diretto, immediato e personalizzabile, per ricevere gli aggiornamenti sulle corse di proprio interesse prima, durante e dopo il viaggio.

“Trenord è il primo operatore ferroviario in Italia a lanciare questo servizio sull’app di messaggistica più diffusa in Italia e nel mondo”, si legge in una nota.

“Il mio treno si affianca all’App Trenord, già disponibile per i passeggeri per l’infomobilità su corse, linee e stazioni di proprio interesse. Il nuovo canale WhatsApp è pensato per i viaggiatori occasionali che non utilizzano l’applicazione e per chi predilige la comunicazione via chat, in una regione che vede muoversi ogni giorno in treno su più di 2300 corse quasi 800mila passeggeri, che desiderano informazioni sempre più tempestive e aggiornate”.

Il servizio è annunciato da una campagna di comunicazione online e off line; riporta un QR Code o un link, per accedere al canale. In alternativa, è possibile fare accesso dal link https://www.trenord.it/whatsapp/.

Dopo aver fornito il consenso all’utilizzo dei dati, il viaggiatore può cercare la corsa di proprio interesse, inserendo il numero del treno, indicando stazioni e orari del proprio viaggio o individuandolo tramite geolocalizzazione. In pochi secondi, la chat restituisce le informazioni sulla corsa.

Prima della partenza, è possibile conoscere gli orari di partenza e arrivo e il binario programmato. Durante il viaggio, i passeggeri possono ricevere via chat – anche con notifiche push, se attive per l’applicazione WhatsApp – aggiornamenti sul viaggio del proprio treno: orari di transito alle fermate e binari programmati, orario previsto per l’arrivo a destinazione.

Nei prossimi mesi il servizio verrà arricchito con nuove funzioni, come il supporto multilingua, “per rispondere alle esigenze di una platea di viaggiatori sempre più ampia e internazionale”, conclude la nota.

