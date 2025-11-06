Concorso letterario dedicato al professor Angelo Rescaglio, organizzato dal gruppo Anap di Confartigianato per ricordare la figura di uno dei cremonesi più sensibili, ricchi di umanità e passione per il nostro territorio. Nella sede dell’associazione di categoria le premiazioni. Al primo posto Piero Campanini per “Thor e la chiave”, seconda Michela Guindani con “Lezioni di vita”, terzo Nicola Lupi con “La condanna della felicità”.

“Come organizzatori – dice Alceste Bartoletti di Anap – siamo molto contenti perché ci sono stati degli ottimi risultati in termini di qualità degli elaborati ma anche in quantità di questi elaborati. Abbiamo voluto dedicare questo premio a una persona che è stata fondamentale per la nostra comunità in termini di umanità e di sensibilità verso tutti i problemi che riguardavano il nostro territorio”.

“Mio padre teneva molto alla memoria degli uomini e spesso nella sua vita ha ricordato eventi, situazioni, persone che ha incontrato e che ha conosciuto, quindi ricordarlo con la pagina scritta credo sia stata la cosa migliore”, ha detto Daniele, figlio di Angelo Rescaglio. sb

