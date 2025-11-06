Il 7 novembre (ore 9.30 – 14), al Teatro Ponchielli di Cremona si terrà la seconda edizione del People Forum, appuntamento dedicato a HR, imprenditori e manager che desiderano ripensare il modo di accompagnare la crescita delle persone, creando le condizioni perché scelgano di restare.

Il titolo di questa nuova edizione – Gesti. Le persone restano dove le promesse diventano gesti – racchiude il senso profondo dell’iniziativa: trasformare i valori in azioni concrete. Interverranno esperti del settore HR e manager che porteranno la loro esperienza e visione sul tema della valorizzazione delle persone e delle organizzazioni.

Promosso da Confcommercio Provincia di Cremona, Be Relevant Srl Società Benefit, Vanoli Basket e Randstad, l’evento ha registrato il tutto esaurito in pochi giorni, con l’adesione di oltre 100 piccole e medie imprese del territorio.

