E stato trasportato in codice rosso ai Civili di Brescia il passeggero 25enne della motocicletta rimasta coinvolta in un grave incidente sulla strada provinciale 44, tra Soncino e Casaletto di Sopra, all’incrocio con la via della Melotta, in una mattina caratterizzata da una nebbia abbastanza densa.

Erano circa le 6:30 quando l’uomo, insieme al conducente 42enne, è finito a terra dopo essersi scontrato con una Fiat Panda. Quattro le persone complessivamente coinvolte, nessun’altra in gravi condizioni.

Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri della Radiomobile di Crema, sostituiti da quelli di Soncino che hanno proceduto ai rilievi. Dagli accertamenti sulla dinamica è emerso che la Panda (condotta da un uomo di 77 anni e su cui viaggiava anche un 70enne, entrambi della provincia di Bergamo) stava procedendo davanti alla moto e stava per svoltare a sinistra, verso la via Melotta.

All’improvviso è stata sorpassata dalla moto, una Royal Enfield condotta da un 42enne residente in provincia di Cremona, che trasportava un passeggero 25enne, sempre cremonese. L’ urto è stato inevitabile: la moto è finita nella fiancata sinistra della macchina e i due uomini in sella sono stati sbalzati a terra. La moto ha finito la sua corsa nel fossato laterale.

Entrambi sono stati portati all’ospedale di Brescia: il 42enne in codice giallo, il 25enne, più grave, in codice rosso con l’eliambulanza. I mezzi non sono stati subito sequestrati e si sta aspettando di conoscere con precisione le condizioni del ferito in codice rosso.

La strada è rimasta ostruita per dare modo di operare ai soccorritori.

GB

