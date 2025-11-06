Incidente nel pomeriggio lungo la Paullese, in direzione Cremona, all’altezza di San Pedrengo, dove un’auto è finita fuori strada, terminando la corsa ribaltata a bordo della carreggiata.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanza ed elisoccorso, insieme ai Vigili del Fuoco di Cremona, che hanno lavorato per aiutare i sanitari a soccorrere i feriti e consentire loro di prestare le prime cure sul posto.

Due le persone rimaste ferite, una delle quali è stata trasportata in ospedale con l’ambulanza, mentre per l’altra, in condizioni più serie, si è reso necessario l’intervento dell’elicottero.

Nel frattempo, la viabilità è rimasta completamente paralizzata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Lunghe code si sono formate in direzione Cremona, complice anche l’orario di punta. La situazione è tornata lentamente alla normalità solo dopo la rimozione dei mezzi incidentati e la messa in sicurezza della carreggiata.

© Riproduzione riservata