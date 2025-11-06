Violento tamponamento nel pomeriggio lungo la strada provinciale 33, nel comune di Pescarolo, all’incrocio che va verso il paese. Erano circa le 17.30 quando due auto si sono scontrate in modo molto violento. Una delle vetture, con a bordo una donna, si è ribaltata finendo sull’aiuola spartitraffico, mentre l’altra, con tre persone a bordo, è uscita di strada terminando la corsa nel fossato accanto alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 per prestare soccorso ai feriti, tutti e quattro gli occupanti, coadiuvati da due squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza. Per i rilievi del caso è invece intervenuta la polizia stradale, che dovrà ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente.

