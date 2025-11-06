Ultime News

6 Nov 2025 Schianto sulla Paullese,
lunghe code verso Cremona
6 Nov 2025 Scontro tra due auto a Pescarolo,
quatto persone ferite
6 Nov 2025 Riga la macchina del collega
poliziotto: ripreso dalle bodycam
6 Nov 2025 Concorso letterario dedicato al
prof. Rescaglio, premiati vincitori
6 Nov 2025 "Sono della Lega, ti aiuto". Si fa
dare 10.000 euro: pena di 5 anni
Cronaca

Scontro tra due auto a Pescarolo,
quatto persone ferite

Schianto a Pescarolo tra due auto, una delle quali si è ribaltata. Quattro le persone ferite.

Violento tamponamento nel pomeriggio lungo la strada provinciale 33, nel comune di Pescarolo, all’incrocio che va verso il paese. Erano circa le 17.30 quando due auto si sono scontrate in modo molto violento. Una delle vetture, con a bordo una donna, si è ribaltata finendo sull’aiuola spartitraffico, mentre l’altra, con tre persone a bordo, è uscita di strada terminando la corsa nel fossato accanto alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 per prestare soccorso ai feriti, tutti e quattro gli occupanti, coadiuvati da due squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza. Per i rilievi del caso è invece intervenuta la polizia stradale, che dovrà ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...