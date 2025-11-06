Sul tema del decoro urbano e dei marciapiedi i consiglieri di “Novità a Cremona” Alessandro Portesani e Cristiano Beltrami hanno presentato un’interrogazione a risposta verbale sui lavori che stanno interessando via Buoso da Dovara.

“Abbiamo depositato un’interrogazione in cui si chiede al Sindaco e all’Assessore competente per materia di indicare la data di avvio e di ultimazione dei lavori di rifacimento del marciapiede in via Buoso da Dovara e l’importo complessivo dell’intervento”, afferma Alessandro Portesani. Vista poi la situazione in cui si trova lo stesso vogliamo sapere quale ufficio comunale abbia predisposto il progetto, seguito la direzione lavori e autorizzato il collaudo e di chiarire se siano state effettuate verifiche tecniche a seguito delle segnalazioni dei cittadini e quali esiti abbiano avuto”.

“Sempre nell’atto depositato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale”, aggiunge Cristiano Beltrami, si è specificato di sapere se siano previsti interventi correttivi per garantire il corretto deflusso delle acque e ripristinare la sicurezza e la piena fruibilità del marciapiede e di riferire quali misure intenda adottare l’Amministrazione per evitare che episodi analoghi si ripetano in altri cantieri di manutenzione urbana”.

“La situazione precaria descritta, prosegue il capogruppo di ‘Novità a Cremona’ appare come l’ennesimo segnale di una mancanza di programmazione e controllo preventivo, che rischia di trasformare interventi di riqualificazione in nuove fonti di disagio per i cittadini”.

“I marciapiedi cittadini, specie nei quartieri residenziali, dovrebbero garantire sicurezza, accessibilità e funzionalità, principi che non possono essere disattesi nei lavori pubblici di recente realizzazione”, conclude Portesani.

