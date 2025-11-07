Mattinata di controlli stradali da parte della Polizia Provinciale di Cremona, con diverse vetture fermate dalle due pattuglie impegnate in contemporanea in un servizio mirato disposto della Comandante Chiara Fusari. Le aree geografiche interessate sono state quella attorno al capoluogo e la zona al confine bresciano. Una decina le violazioni accertate, tra le quali due rigardanti il mancato possesso della patente da parte di conducenti stranieri, uno lungo via Mantova, l’altro sulla provinciale Corte de’ Cortesi – Bordolano.

Si tratta di un cittadino indiano e di un peruviano residenti da anni in Italia e in possesso di un titolo di guida non convertibile in Italia, a differenza di quelli rilasciati da altri Stati per i quali il titolare può richiedere la conversione entro un anno dal suo arrivo.

A entrambi è stata comminata la sanzione amministrativa per guida senza patente (5000 euro di multa) e disposto il fermo dei veicoli.

Non solo autoveicoli: gli agenti hanno controlarto anche mezzi agricoli, disponendo il fermo di un rimorchio agricolo non conforme alle prescrizioni.

Il comando della Polizia Provinciale sarà impegnato nei controlli sulla sicurezza stradale su tutto il territorio di competenza anche per le prossime settimane e fino alla fine dell’anno, periodo di maggior traffico viste anche le festività, contestualmente agli altri servizi che gli sono propri, ossia la vigilanza su caccia, pesca e tutela ambientale, questi ultimi coordinati da Paolo Trentarossi, responsabile del Nucleo ambientale ittico venatorio.

“La sicurezza stradale – conferma il comandante Fusari – è una componente fondamentale dell’attività della Polizia Provinciale. I controlli proseguiranno con regolarità, per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza degli utenti della strada”.

