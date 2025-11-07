Ultime News

7 Nov 2025 Alessandro Bastoni, ladri nella villa:
rubati gioielli e borse di lusso
7 Nov 2025 A Crema i paperoni della provincia
Il sindaco: "Comunità operosa"
7 Nov 2025 "People Forum", successo
al Teatro Ponchielli
7 Nov 2025 Il 12 novembre commemorazione
al parco Caduti di Nassiriya
7 Nov 2025 FdI, sicurezza: "Fuori luogo
le parole del sindaco Virgilio"
Cronaca

Il 12 novembre commemorazione
al parco Caduti di Nassiriya

In occasione della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, mercoledì 12 novembre, alle ore 9:30, al parco Caduti di Nassiriya (via Trebbia, angolo via Massarotti), presenti il sindaco Andrea Virgilio, le autorità  civili e militari cittadine, nonché i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, si terrà  la cerimonia commemorativa davanti al cippo che ricorda i civili e i militari morti a causa dell’attentato terroristico che devastò la base italiana Maestrale a Nassiriya, in Irak, il 12 novembre del 2003.
La cerimonia è organizzata in collaborazione con la sezione di Cremona dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...