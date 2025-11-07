In occasione della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, mercoledì 12 novembre, alle ore 9:30, al parco Caduti di Nassiriya (via Trebbia, angolo via Massarotti), presenti il sindaco Andrea Virgilio, le autorità civili e militari cittadine, nonché i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, si terrà la cerimonia commemorativa davanti al cippo che ricorda i civili e i militari morti a causa dell’attentato terroristico che devastò la base italiana Maestrale a Nassiriya, in Irak, il 12 novembre del 2003.

La cerimonia è organizzata in collaborazione con la sezione di Cremona dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

