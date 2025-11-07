Inseguimento ad alta tensione tra Cremona e Malagnino nella nottetra giovedi e venerdi. Intorno alla mezzanotte e mezza del 6 novembre, una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri ha notato un veicolo sospetto e senza copertura assicurativa, che percorreva viale Concordia e ha pertanto intimato l’alt.

Per tutta risposta il conducente ha reagito dandosi alla fuga. Alla guida del mezzo si trovava un uomo di 34 anni, con precedenti di polizia che, invece di fermarsi, ha imboccato a forte velocità diverse strade cittadine, tagliando la strada a più veicoli e mettendo qundi in serio pericolo gli utenti della strada.

L’inseguimento è durato alcuni chilometri, fino al comune di Malagnino, dove il fuggitivo ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Illeso, ha abbandonato il veicolo per darsi alla fuga a piedi nei campi, dileguandosi in pochi istanti.

L’uomo era stato subito riconosciuto dai Carabinieri, non appena incrociato il veicolo. Inoltre, durante le fasi del recupero del mezzo abbandonato, i militari hanno rinvenuto della sostanza stupefacente all’interno del veicolo, circa due grammi di cocaina.

Al termine degli accertamenti, il 34enne è stato denunciato resistenza a pubblico ufficiale e segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. A suo carico sono state inoltre elevate diverse sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, in particolare l’obbligo di fermarsi all’alt, l’elevata velocità, la mancanza della copertura assicurativa e della revisione.

