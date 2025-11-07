I 40 anni dell’Alta scuola di management ed economia agro alimentare (SMEA) dell’università Cattolica sono stati festeggiati questo pomeriggio nell’aula magna del campus di Santa Monica, alla presenza del pro rettore vicario Annamaria Fellegara, dei presidi delle due facoltà presenti a Cremona, Marco Allena per Economia e Giurisprudenza e Pier Sandro Cocconcelli per Agraria.

È stata anche una rimpatriata per molti ex allievi, ora manager in carriera. Il successo della Smea non nasce per caso, è derivato da una visione lungimirante, un’intuizione del professor Giovanni Galizzi che 40 anni fa vide prima di altri la necessità per il settore agroalimentare di costituire una scuola seria, affidabile, con competenze e visione, come ha ricordato Edoardo Fornari, direttore della Smea.

Sul palco sono quindi saliti Paolo Sckokai, direttore del Dipartimento Economia Agro-Alimentare della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, la community degli Alumni SMEA, che unisce generazioni e competenze e che ha visto gli interventi di Fulvio Fevola, presidente AMA Network, Elisa Carlino, alumna SMEA e supply chain director di Mc Donald’s Italia, Silvia Casali, alumna SMEA e purchasing manager di Barilla, Alfredo Tabacco, alumnus SMEA e retail sales manager di La Doria.

Nlpanel “Dialoghi sul futuro tra globalizzazione, innovazione e formazione continua” sono intervenuti Nicola Bertinelli, alumnus SMEA e presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, Barbara Garioni, chief transformation officer di Heineken Italia, e Sebastiano Sacilotto, chief people officer di Lidl Italia; mentre Roberto Brambilla, direttore postgraduate education dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ed Edoardo Fornari hanno concluso dialogando sulla “mission delle Alte Scuole, la vision della SMEA che verrà”.

Sul finale, aperitivo di neetworking.

