La Polizia di Stato di Cremona ieri ha arrestato un cittadino albanese irregolare sul territorio nazionale colto in flagranza della violazione del divieto di reingresso in Italia.

L’uomo era stato accompagnato alla frontiera nel 2023 dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona, in esecuzione di un provvedimento di espulsione giudiziaria. Ma ieri pomeriggio è stato rintracciato da personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione.

Lo straniero, peraltro gravato da diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio ed immigrazione clandestina, violando il divieto di reingresso nel territorio dello Stato per 10 anni, aveva deciso di rientrare in Italia riuscendo ad eludere i controlli alla frontiera, per poi arrivare a Cremona presso una parente.

E’ stato quindi tratto in arresto in carcere e stamattina si è svolta l’udienza di convalida presso il tribunale.

