Ultime News

8 Nov 2025 Lavoro sicuro e caso
Al-Masri in "24 Minuti" su CR1
8 Nov 2025 Albanese irregolare pregiudicato
rientra in Italia: arrestato
8 Nov 2025 Mina volto della campagna
Sperlari: a lei il Torrone d'oro
8 Nov 2025 "Amici Miei" 50 anni dopo: aneddoti
e curiosità in mostra in Comune
8 Nov 2025 Gentili, emozione ad Antalya
recuperato l'argento rubato
Cronaca

Albanese irregolare pregiudicato
rientra in Italia: arrestato

La Polizia di Stato di Cremona  ieri ha arrestato un cittadino albanese irregolare sul territorio nazionale colto in flagranza della violazione del divieto di reingresso in Italia.

L’uomo era stato accompagnato alla frontiera nel 2023 dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona, in esecuzione di un provvedimento di espulsione giudiziaria. Ma ieri pomeriggio è stato rintracciato da personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione.

Lo straniero, peraltro gravato da diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio ed immigrazione clandestina, violando il divieto di reingresso nel territorio dello Stato per 10 anni, aveva deciso di rientrare in Italia riuscendo ad eludere i controlli alla frontiera, per poi arrivare a Cremona presso una parente.

E’ stato quindi tratto in arresto in carcere e stamattina si è svolta l’udienza di convalida presso il tribunale.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...