Si è svolta stamattina all’istituto Torriani la cerimonia di consegna delle certificazioni linguistiche Cambridge PET, FCE e CAE, conseguite da numerosi studenti al termine dei corsi organizzati dalla scuola. L’evento ha rappresentato il coronamento di un percorso di impegno e crescita, personale e linguistica.

La DS Simona Piperno ha rivolto parole di elogio agli studenti e ha sottolineato l’importanza dello studio delle lingue straniere come strumento di apertura e opportunità per il futuro.

Un sentito ringraziamento è stato espresso ai docenti che hanno tenuto i corsi preparatori contribuendo alla valorizzazione delle competenze linguistiche all’interno dell’istituto, professori Christopher D’Guerra, Rita Lombardi, Andrew McEwan e Antoinette Perri.

