8 Nov 2025 Certificazioni linguistiche
al Torriani, oggi la consegna
8 Nov 2025 Festa del torrone: il pomeriggio
tra attrazioni e show cooking
8 Nov 2025 Lavoro sicuro e caso
Al-Masri in "24 Minuti" su CR1
8 Nov 2025 Albanese irregolare pregiudicato
rientra in Italia: arrestato
8 Nov 2025 Mina volto della campagna
Sperlari: a lei il Torrone d'oro
Certificazioni linguistiche
al Torriani, oggi la consegna

Si è svolta stamattina all’istituto Torriani la cerimonia di consegna delle certificazioni linguistiche Cambridge  PET, FCE e CAE, conseguite da numerosi studenti al termine dei corsi organizzati dalla scuola. L’evento ha rappresentato il coronamento di un percorso di impegno e crescita, personale e linguistica.

La DS Simona Piperno ha rivolto parole di elogio agli studenti e ha sottolineato l’importanza  dello studio delle lingue straniere come strumento di apertura e opportunità per il futuro.

Un sentito ringraziamento è stato espresso ai docenti che hanno tenuto i corsi preparatori contribuendo alla valorizzazione delle competenze linguistiche all’interno dell’istituto, professori Christopher D’Guerra, Rita Lombardi, Andrew McEwan e Antoinette Perri.

