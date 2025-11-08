Odioso furto ai danni di una disabile, mercoledì scorso 5 novembre, intorno alle ore 16, sulla linea G dell’autobus, nel tragitto che va da via Massarotti a Cavatigozzi. A segnalarlo, Tiziana, sorella di Alessia, che si muove su una carrozzina elettrica e lancia un appello a chi possa aver visto qualcosa e quindi aiutare le forze dell’ordine a trovare il responsabile.

Nello zaino blu che Alessia portava con sé, e che è stato rubato, è contenuto il caricabatterie della sua carrozzina, un oggetto del valore di circa 300 euro, essenziale per il funzionamento quotidiano della sua mobilità.

“Il furto – spiega Tiziana – si è verificato mentre Alessia era a bordo dell’autobus, nel pomeriggio, e rappresenta un danno importante.

Chiediamo a chiunque abbia notato qualcosa o possa fornire informazioni utili di contattare le autorità competenti. La collaborazione di tutti è fondamentale per riportare giustizia e sicurezza. Grazie a tutti per la condivisione e il supporto”.

