E’ scomparso, all’età di 87 anni, Lino Cerati, imprenditore (fondatore insieme al fratello Franco di Aris, azienda di arredo bagno e termoidraulica) e sportivo di successo (prese parte alle Olimpiadi di Montreal del 1976 nella specialità del tiro al bersaglio mobile).

Nato in Somalia e cresciuto in un contesto completamente estraneo alla cultura italiana, giunse in Italia all’età di 18 anni. Il problema linguistico rappresentava una sfida, ma la sua determinazione nel seguire le orme del fratello Franco lo condusse a intraprendere il cammino della termoidraulica.

La reputazione della famiglia Cerati e la notorietà di Lino, membro della Nazionale Italiana di Tiro a Segno, contribuirono al successo iniziale dell’azienda, costituita nel 1973. Nel 1992 l’ampliamento nell’attuale sede di Via Degli Artigiani, lungo la Paullese e nel 1997, la sinergia con Marino Bonomi, proprietario di Idras. Nel 2019 l’espansione anche sul casalasco con l’apertura di una nuova sede a Casalmaggiore.

Cerati lascia la moglie Giovanna, i figli Daniela e Fabrizio, che dirige la sede di Cremona; i nipoti Giulia, Chiara, Matteo, Filippo e la bisnipote Camilla. I funerali saranno celebrati martedì 11 novembre 2025 alle 15 nella chiesa di Bonemerse.

