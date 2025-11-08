Torna il doppio appuntamento con “24minuti”, l’approfondimento del weekend di CR1 (in onda della 19:30) condotto da Simone Bacchetta.

Stasera (sabato) l’ospite sarà la direttrice dell’Inail Lombardia Alessandra Lanza. Temi che affronteremo: infortuni sul lavoro, anche quelli in itinere (in crescita), le malattie professionali e le azioni per promuovere una cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Domani sera (domenica), invece, si parlerà di diritto internazionale, caso Al Masri, separazione delle carriere con la giurista Marina Castellaneta.

