Egregio direttore,

cosa ne è stato della Cremona simbolo di rigore e rispetto?

A cavallo fra gli anni 80 e 90 venni a risiedere a Cremona per motivi di servizio, trovandomi in una città nuova cominciai a visitarla per conoscerla; un giorno mi colpì positivamente il fatto che un tizio appiedato, nei pressi di piazza Roma attraversò la strada in un punto dove non vi erano le strisce pedonali, le più vicine erano probabilmente ad una quindicina di metri, un agente della polizia locale lo fermò e li fece la contravvenzione per non aver attraversato sulle strisce pedonali mettendo a rischio la propria incolumità.

Oggi basta osservare in quasiasi punto della città che la realtà è del tutto cambiata. L’altro giorno mi sono trovato a passeggiare in città ed ho potuto constatare una miriade di comportamenti fuori regola da parte di personaggi su biciclette e monopattini anche in due che attraversano in contromano con semafori rossi, parcheggi selvaggi su strisce pedonali, sugli incroci tali da ridurre la carreggiata ad un’unica stretta corsia e chi più ne ha più ne metta. Siamo nel terzo millennio ma mi sembra di rivivere episodi che leggevo nei Promessi Sposi del Manzoni.

