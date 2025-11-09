Il seggio elettorale n. 67 non potrà essere collocato nella frazione Boschetto, come inzialmente previsto dopo i lavori di ristrutturazione del centro civico e della scuola primaria e verrà dislocato all’Itis Torriani.

In occasione del referendum dell’8 e del 9 di giugno scorsi erano sorte alcune difficoltà dovute agli ambienti troppo piccoli del seggio, che non ne hanno consentito l’allestimento in modo adeguato. L’altro problema, che si pone durante le tornate elettorali, riguarda l’ingresso che nelle ore notturne è sprovvisto di vigilanza.

L’amministrazione ha anche pensato di spostare il seggio 67 e di riportare gli altri due seggi (attualmente all’Itis) alla scuola elementare del Boschetto, anche questa recentemente ristrutturata, ma anche qui non ci sono le condizioni: al piano terra non c’è spazio sufficiente e il primo piano è sprovvisto di ascensore, dunque diventa difficile l’accesso e la piena fruizione dei locali da parte delle persone anziane e di chi ha delle disabilità.

Lo stabile che oggi ospita il centro civico e la palestra era stato finanziato con il contributo di 1 milione di euro di fondi del PNRR e oltre 80mila euro del Comune, a cui si aggiunge l’intervento di ristrutturazione della scuola realizzati dall’amministrazione comunale per un valore complessivo di altri 4 milioni di euro, che però non hanno risolto il problema del seggio numero 67.

Silvia Galli

