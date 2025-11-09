Egregio Direttore,

nelle ultime due settimane, due dichiarazioni pubbliche provenienti dall’Amministrazione comunale sollevano seri dubbi sulla coerenza e sulla trasparenza con cui viene gestita la politica commerciale della città.

Da un lato, l’Assessore al Commercio Luca Zanacchi, rispondendo in Consiglio Comunale in data 27 ottobre 2025 all’interrogazione presentata dai Consiglieri Olzi e Portesani ha affermato di non aver ricevuto alcuna richiesta per l’apertura di una macelleria halal nel centro storico di Cremona.

Dall’altro, il Sindaco Andrea Virgilio il 7 novembre, ha dichiarato con sicurezza che un imprenditore musulmano aprirà una macelleria islamica in città.

Due versioni dei fatti nettamente divergenti: o l’Assessore non è informato su quanto accade nel proprio settore di competenza, oppure il Sindaco parla senza confrontarsi con la sua giunta. In entrambi i casi, emerge una grave confusione amministrativa che genera disorientamento tra i cittadini.

Fratelli d’Italia chiede chiarezza immediata: Il Sindaco e l’Assessore chiariscano pubblicamente chi dei due riferisce il vero.

© Riproduzione riservata