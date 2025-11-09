Un flusso ininterrotto di visitatori ha invaso Cremona già dalle prime ore della domenica, per la seconda giornata della Festa del Torrone, particolarmente favorita dalla bella giornata di sole. Centinaia di persone hanno riempito le vie del centro, dividendosi tra gli stand e i numerosi eventi organizzati per l’occasione.

Molto partecipati i vari eventi organizzati per la giornata, che sarà accompagnata tutto il giorno dagli stand gastronomici e dalle performance degli artisti di strada. Successo per gli show cooking, le mostre e le degustazioni che si sono svolte durantre la mattinata.

Grande affluenza anche ai “Laboratori della dolcezza”, attività creative e didattiche per i più piccoli.

Il clou della giornata sarà però nel pomeriggio, con gli spettacoli itineranti, le degustazioni guidate e soprattutto il momento più atteso, ossia la rievocazione storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza.

La giornata si concluderà con lo spettacolo serale in Piazza del Comune, un intreccio di luci, musica e proiezioni che illumineranno le architetture storiche della città.

