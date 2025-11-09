Celebrato in cattedrale a Cremona il Giubileo dei lavoratori della terra con la messa presieduta dal vescovo Antonio Napolioni.

L’occasione è data dalla 75ª Giornata nazionale del Ringraziamento, che si celebra il 9 novembre sul tema “Giubileo, rigenerazione della terra e speranza per l’umanità”: in questa circostanza la Chiesa cremonese dà appuntamento alle organizzazioni che operano nel mondo agricolo, sia come produttori che trasformatori, per la celebrazione giubilare del mondo agricolo.

Il messaggio della Cei per la 75ª Giornata nazionale del Ringraziamento si ispira alla tradizione biblica e mette al centro il legame tra Giubileo, lavoro agricolo e custodia del Creato.

Testo che si chiude con un’esortazione a riscoprire le buone pratiche: “Possiamo abitare la terra dando speranza anche alle generazioni future, sapendo che il Signore benedice chi si prende cura delle sue creature”.

