Uno dei protagonisti della kermesse più gustosa dell’autunno cremonese è stato il “Cotechino di Torrone”, l’installazione-degustazione più divertente e socialmente rilevante della 28ª edizione della Festa del Torrone di Cremona.

L’installazione, pensata per rendere omaggio ai prodotti iconici della tradizione locale, dal salame al Grana Padano, fino al cotechino, ha trasformato il più classico dei dolci in un perfetto inganno visivo. Sotto gli occhi increduli del pubblico, sono stati degustati “cotechini” da ben 6 kg ciascuno, realizzati con un totale di 400 kg di torrone. Non è un errore: l’aspetto è quello inconfondibile del salume da bollito, ma il sapore è pura dolcezza.

Il segreto di questo gustoso trompe-l’œil è stato svelato da Cristiano Rivoltini, produttore di torrone “Per rendere quanto più possibile la somiglianza visiva con il cotechino, abbiamo dovuto dare l’idea di un prodotto fresco. Abbiamo usato come base il torrone morbido alla mandorla, un torrone di prima qualità, e per dare questo effetto fresco abbiamo realizzato una composta di frutti rossi utilizzata all’interno ma anche per la variegatura esterna per renderlo visivamente quanto più uguale al vero e fresco”.

L’installazione celebra in chiave ironica e innovativa l’identità gastronomica di Cremona, dimostrando come la tradizione possa essere reinterpretata con creatività e un pizzico di follia, diventando un vero e proprio fenomeno di costume che supera i confini del palato. L’appuntamento con il “Cotechino di Torrone” è solo uno dei tanti momenti in cui la manifestazione unisce storia, innovazione e l’immancabile dolcezza.

